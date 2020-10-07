Умер российский оперный певец Владислав Пьявко

7 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российский оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко умер в возрасте 79 лет. Информация об этом содержится на его странице в Facebook.

"Вчера вечером (6 октября. - Прим. БЕЛТА) этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Владислав Пьявко - российский оперный певец (тенор), народный артист СССР. Солист Большого театра (1966-1989), выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре "Ла Скала" (Милан). Исполнил партии в операх "Кармен" Жоржа Бизе, "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Аида" Джузеппе Верди, "Тоска" Джакомо Пуччини и других.-0-