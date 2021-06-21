Умер российский поэт Александр Еременко

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поэт-метаморфист Александр Еременко умер в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила поэтесса и бард Вероника Долина.

У поэта было онкологическое заболевание, он долгое время находился в хосписе.

Александр Еременко родился 25 октября 1950 года. Широкую известность получил в 1970-1990-е годы. Вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу "метаметафористов". Автор сборников стихов "На небеса взобравшийся старатель", "Горизонтальная страна", "Инварианты" и других. Еременко лауреат премии имени Бориса Пастернака.-0-