Умер российский поэт Анатолий Найман

Анатолий Найман. Фото vk.com/@gogolcenter
21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский поэт, переводчик и эссеист, автор книги "Рассказы о Анне Ахматовой" Анатолий Найман умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в своем аккаунте в Facebook, пишет газета "Известия".
"Анатолий Найман умер сегодня ночью", - написала Анна Наринская, уточнив, что информацию о прощании сообщит позже.
Найман был госпитализирован с обширным инсультом 18 января, во время выступления на конференции.
Поэт родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Анатолий Найман был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем. Также он написал сборник стихов "Сентиментальный марш" и стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик".-0-