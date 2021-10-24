Умер российский режиссер Александр Рогожкин

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России режиссер Александр Рогожкин умер в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. Об этом написала кинокритик Ольга Шервуд на своей странице в Facebook, сообщает ТАСС.

"Саша Рогожкин. 3 октября 1949 года - 23 октября 2021 года. Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен", - говорится в сообщении.

Александр Рогожкин - режиссер телесериала "Улицы разбитых фонарей", фильмов "Особенности национальной охоты в зимний период", "Кукушка" и других картин. Был членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, Российской академии кинематографических искусств "Ника". Стал заслуженным деятелем искусств РФ в 1996 году, народным артистом России - в 2004.

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2003 год (за фильм "Кукушка"). Являлся обладателем кинопремии "Ника" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (1996 - "Особенности национальной охоты", 2003 - "Кукушка"), а также кинопремии "Золотой орел" в аналогичной категории (2003 - "Кукушка"). Был удостоен приза "Серебряный святой Георгий" Московского международного кинофестиваля за режиссуру фильма "Кукушка" (2002).

В 2005 году Рогожкин выпустил сборник повестей и рассказов "Своя чужая жизнь".-0-