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20 июня 2021, 15:07

Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

20 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Тележурналист, генеральный директор Общественного телевидения России (ОТР) Анатолий Лысенко умер в возрасте 84 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОТР.

"Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни", - сказал собеседник агентства.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице (Украина). По первой специальности он инженер-экономист. В 1964-1965 годы был аспирантом кафедры политэкономии Всесоюзного заочного института железнодорожного транспорта (ныне - Российский государственный открытый технический университет путей сообщения) в Москве.

Карьеру журналиста начинал внештатным автором и ведущим молодежных программ на Центральном телевидении Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию (ЦТ Гостелерадио СССР). И трудился по специальности на заводе, преподавал экономику промышленности и политэкономию в московских техникумах и Всесоюзном заочном политехническом институте (ныне - Московский государственный открытый университет им. В.С.Черномырдина в составе Московского политехнического университета).

С 1968 года Анатолий Лысенко работал на постоянной основе на Центральном телевидении Гостелерадио СССР: был редактором, спецкором, редактором-консультантом. В 1990-1991 годы являлся заместителем главного редактора главной редакции программ для молодежи ЦТ Гостелерадио СССР. Участвовал в организации телепередач КВН, "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Что? Где? Когда?" и других. В 1987 году создал вечернюю пятничную информационно-развлекательную программу "Взгляд", ставшую одним из символов перестройки. Анатолий Лысенко был руководителем "Взгляда" до 1990 года.

С 1990 по 1996 годы он занимал должность генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Одновременно был первым заместителем председателя ВГТРК Олега Попцова (с декабря 1993 года). Возглавлял дирекцию "РТР-фильм". В 2001-2012 годы - советник председателя, а затем генерального директора ВГТРК Олега Добродеева.

С 1996-го по 2000 год - председатель Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации Москвы. В 1997 году участвовал в создании телекомпании "ТВ Центр", в 1997-1999 годы был членом совета директоров компании.

С 2002 года был президентом Международной академии телевидения и радио (Москва), в последний раз переизбирался на этот пост в 2021 году.

В 2003-2004 годы вел на Первом канале передачу "Программа передач на вчера", посвященную истории советского телевидения.

В 2009-2021 годах был профессором департамента медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики".

18 июля 2012 года указом президента РФ Владимира Путина Анатолий Лысенко был назначен генеральным директором автономной некоммерческой организации "Общественное телевидение России" (ОТР).

Был членом президиума Союза журналистов Москвы, членом правления Академии российского телевидения (с 1994 года). Входил в состав коллегии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать, 2005-2020), возглавлял общественный совет при Роспечати (2007-2012).

Имеет звания заслуженного деятеля искусств РФ (1999), заслуженного журналиста РФ (2018).

Был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы и искусства (1978, за документальный цикл "Наша биография"), премии правительства РФ 2014 года в области средств массовой информации (номинация "За персональный вклад в развитие средств массовой информации"). Награжден орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2011) степеней, Почета (2016). Получил благодарность президента РФ Бориса Ельцина (1997) и правительства РФ (2017).

Среди общественных наград: премии Союза журналистов России, телепремия ТЭФИ (2004, в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения"), Золотая медаль им. Льва Николаева (2012).

Анатолий Лысенко является автором книг "ТВ: живьем и в записи" (2011), "Живьем и в записи" (2012), сценариев более 55 полнометражных документальных фильмов ("Стратегия победы", "Наша биография", "20 минут из жизни Юрия Петрова", "Афганские репортажи" и др.).-0-

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