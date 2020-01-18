Умер самый маленький человек в мире

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый маленький на планете человек Хагендра Тапа Магар умер в Непале на 28-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннесса.

В последнее время молодой человек страдал от болезней сердца, астмы и пневмонии. 16 января он был госпитализирован в местную больницу, где умер 17 января.

Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг. В 2010 году его рост составлял 67,08 см, за что он и был занесен в 2011 году в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький человек на планете, способный к передвижениям.

Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес. Его рост - 70,21 с