Умер самый пожилой велогонщик в мире

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский велогонщик Робер Маршан умер на 110-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Franceinfo.

Робер Маршан ушел из жизни во сне в ночь с пятницы на субботу. В возрасте 105 лет он был признан самым пожилым велосипедистом в мире. Француз перестал кататься на велосипеде из-за потери слуха в 108 лет.

В 2012 году Робер Маршан стал рекордсменом в одночасовом велотреке в возрастной группе старше 100 лет на дистанции 24,250 км. В январе 2014 года он улучшил свой результат до 26,927 км.-0-