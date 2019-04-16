Умер соавтор "Мифов Ктулху" и "Шерлока Холмса" Джин Вулф

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 87 лет умер культовый американский писатель-фантаст Джин Вулф. Причиной смерти стала болезнь сердца, сообщает
Издательство Tor, в котором публиковался писатель, напечатало некролог о его кончине.
Родился Джин Вулф в Нью-Йорке в 1931 году. Бросив учебу, отправился воевать в Корею, потом окончил Университет Хьюстона, работал инженером, внес большой вклад в создание станка для изготовления чипсов Pringles.
С детства увлекался комиксами и жанровыми палп-журналами. Писать начал в пятидесятые. Он считался одним из самых уважаемых людей в профессии, был представителем "старой школы".
Вульф – автор множества романов и эпичных циклов ("Брия", "Воин", "Рыцарь-чародей"), сотен рассказов и эссе. Он лауреат множества наград, включая "Локус" и "Небьюлу".-0-
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