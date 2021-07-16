Умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер на 50-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на арт-директора коллектива Анну Чех.

"Да, эта печальная новость - правда", - сказала она.

Информация о смерти Бориса Горячева появилась в Instagram коллектива. "Друзья, с большой раной на сердце сообщаем вам ужасную новость: Бориса Горячева с нами больше нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что Горячев боролся с коронавирусной инфекцией в течение трех недель.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В "Хор Турецкого" он пришел в 2003 году. У него остались супруга и дочь.

Репертуар российского музыкального коллектива "Хор Турецкого" насчитывает сотни композиций. Коллектив исполняет произведения не менее чем на 10 языках, часть из них - а капелла. Один из проектов "Хора Турецкого" - "Песни Победы", он ежегодно приурочен к празднованию 9 Мая.-0-