Умер солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня" Владимир Ефименко, исполнитель известных песен, в том числе "Обручальное кольцо", "Где же ты была" и "Родная земля", умер на 67-м году жизни, сообщает ТАСС.

"28 декабря безвременно ушел из жизни наш друг, товарищ, коллега Владимир Петрович Ефименко, солист вокально-инструментального ансамбля "Лейся, песня", - говорится в сообщении ансамбля в Instagram.

ВИА "Лейся, песня" был создан в 1974 году. Владимир Ефименко был солистом ансамбля с 1977 по 1981 год. На протяжении своего существования, в период с 1974 по 1984 год, ВИА "Лейся, песня" являлся одним из ведущих коллективов Советского Союза. Все песни, записанные фирмой "Мелодия" на виниловые пластинки, разошлись по всему СССР тиражом более 3 млн экземпляров.-0-