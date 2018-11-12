Умер сооснователь Marvel Comics Стэн Ли

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сооснователь Marvel Comics Стэн Ли умер на 96-м году жизни, передает новостной портал TMZ.

12 ноября в его дом на Голливудских холмах вызвали скорую помощь. Ли был госпитализирован и умер в больнице. В этом году Ли болел пневмонией, у него появились проблемы со зрением.

Стэн Ли - американский писатель, актер, продюсер, телеведущий, сценарист, редактор и создатель большого количества персонажей комиксов, экс-президент и председатель совета директоров издательства Marvel Comics.-0-