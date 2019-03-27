Умер советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер кино и театра Нодар Мгалоблишвили скончался в возрасте 87 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Первый канал" Грузинского телевидения .

О причине смерти пока не сообщается.

Актерскую карьеру Нодар Мгалоблишвили начал в 1954 году. Он сыграл в десятках советских и грузинских фильмов, а также в российских картинах и телесериалах. Одна из наиболее известных ролей - граф Калиостро в киноленте "Формула любви" режиссера Марка Захарова (1984 год). Среди наиболее заметных театральных работ - Актер ("На дне" Максима Горького), Освальд ("Привидения" Генри Ибсена), Яго ("Отелло" Уильяма Шекспира).-0-