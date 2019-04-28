Умер советский и российский авиаконструктор Генрих Новожилов

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов умер 28 апреля на 94-м году жизни, сообщил ТАСС.

Генрих Васильевич Новожилов родился 27 октября 1925 года в Москве в семье военных.

Сотрудник Академии наук СССР, затем РАН. Доктор технических наук (1975), профессор. Как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46. Был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54.

С 1964 года был главным конструктором и первым заместителем генерального конструктора Сергея Ильюшина. Работал над проектом по созданию и запуску в серийное производство дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-62. В июле 1970 года по рекомендации Сергея Ильюшина, ушедшего на пенсию по состоянию здоровья, Генрих Новожилов был назначен Советом министров СССР генеральным конструктором, ответственным руководителем предприятия.

Под руководством Генриха Новожилова был создан самый распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации Ил-76.

Был одним из инициаторов проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС). В 1992 г. авиаконструктор со своим предприятием участвовал в первой российской выставке "Мосаэрошоу".-0-