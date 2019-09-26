Умер советский космонавт Геннадий Манаков

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков, совершивший два полета на орбитальной станции "Мир", скончался 26 сентября на 70-м году жизни, сообщает Пятый канал .

Первый полет Манаков совершил в 1990 году, второй — в 1993-м. Он три раза выходил в открытый космос.

Суммарная продолжительность его нахождения в космосе составила 309 суток 21 ч 19 мин 37 сек.

Манаков родился 1 июня 1950 года в поселке Ефимовка Оренбургской области. В 1985 году закончил вечернее отделение Московского авиационного института по специальности "самолетостроение" и был отобран для участия в программе "Буран".-0-