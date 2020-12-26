Умер советский разведчик Джордж Блейк

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский разведчик Джордж Блейк умер сегодня в возрасте 98 лет. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

После окончания Второй мировой войны Джордж Блейк был сотрудником британской секретной службы MI6, а в середине 50-х годов ХХ века по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки. Он передал СССР огромное количество разведывательной информации, в частности, о секретном туннеле под границей между Западным и Восточным Берлином. В 1961 году по решению закрытого суда в Великобритании был приговорен к 42 годам заключения. Через пять лет он совершил побег из тюрьмы, после чего был переправлен в Советский Союз и жил в Москве.-0-