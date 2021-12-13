Умер создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и педагог, создатель фильма "Асса" Сергей Соловьев умер в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

"Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома", - сказал собеседник агентства. Причина смерти не уточняется.

Сергей Соловьев снял трилогию "Сто дней после детства" (1975), "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), трилогию "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие фильмы. С 1985 года преподавал во ВГИКе. Лауреат Государственной премии СССР (1977, за фильм "Сто дней после детства"), премии Ленинского комсомола (1976), премии "Кинотавр" (1992). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).-0-