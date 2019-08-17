Умер создатель кролика Роджера

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 87-м году жизни умер британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, сообщает Daily Mail . Он умер в своем доме в Бристоле в Великобритании.

Мировую известность Уильямсу принес фильм "Кто подставил кролика Роджера", где он выступил как режиссер-мультипликатор. Также он работал над фильмом "Розовая пантера".

Уильямс трижды получал "Оскар" и дважды был удостоен премии Bafta. Его учебник 2000 года "Набор для выживания аниматора" стал практическим пособием для современных мультипликаторов.-0-