Умер создатель кролика Роджера

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 87-м году жизни умер британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс, сообщает
Мировую известность Уильямсу принес фильм "Кто подставил кролика Роджера", где он выступил как режиссер-мультипликатор. Также он работал над фильмом "Розовая пантера".
Уильямс трижды получал "Оскар" и дважды был удостоен премии Bafta. Его учебник 2000 года "Набор для выживания аниматора" стал практическим пособием для современных мультипликаторов.-0-
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