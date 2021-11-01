Умер сценарист фильмов Германа и Кончаловского Юрий Клепиков

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург Юрий Клепиков, который написал сценарии к фильмам Алексея Германа, Андрея Кончаловского и других режиссеров, ушел из жизни в возрасте 86 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.
"1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссер и актер Юрий Николаевич Клепиков", - рассказали в союзе.
По сценариям Юрия Клепикова были сняты фильмы "Седьмой спутник" Алексея Германа-старшего, "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж" Андрея Кончаловского, "Мама вышла замуж" Виталия Мельникова, "Не болит голова у дятла" Динары Асановой и другие.
Юрий Клепиков - лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии "Ника", Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, обладатель награды "За выдающийся вклад в отечественный кинематограф" имени Алексея Германа-старшего, которую ему вручил совет Российской академии кинематографических искусств "Ника" в 2015 году.-0-