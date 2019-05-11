Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский сценарист, лауреат двух премий "Оскар" Элвин Сарджент умер в возрасте 92 лет, сообщает американское издание Deadline .

По данным издания, сценарист умер в Сиэтле по естественным причинам. Поминальная служба пройдет в Лос-Анджелесе.

Элвин Сарджент родился в 1927 году в Филадельфии (США). Он написал сценарии к фильмам "Влияние гамма-лучей на поведение маргариток", "Белый дворец", "Чужие деньги", "Богус", "Где угодно, только не здесь", "Неверная", а также ко второй и третьей части фильма "Человек-паук" режиссера Сэма Рэйми и "Новый Человек-паук". В 1978 и 1981 году был удостоен премии "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильмам "Джулия" (1977) и "Обыкновенные люди" (1980). Является обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) (1979) и "Сатурн" (2005).-0-