Умер сценарист знаменитого сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 85-м году жизни умер знаменитый сценарист культового британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто" Терренс Дикс, сообщается на фан-странице этого фильма в Twitter .

"Легендарный автор "Доктора Кто" Терренс Дикс умер. Мы потрясены до глубины души. Это был невероятно талантливый человек. С ним мы с удовольствием беседовали в течение многих лет. Нам его будет очень не хватать", – говорится в посте.

Терренс Дикс – автор множества романов и новелл о Докторе. Он присоединился к команде, работавшей над созданием сериала, через пять лет после начала проекта. Он написал сценарии к множеству эпизодов эпохи Второго и Третьего Докторов.

Культовый британский научно-фантастический сериал "Доктор Кто" компании BBC существует с 1963 года. Он является одним из самых продолжительных в мире и получил признание за образность историй, творческие низкобюджетные спецэффекты, новаторское использование электронной музыки. Сериал вошел в Книгу рекордов Гиннеcса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический многосерийный фильм.-0-