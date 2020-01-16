Умер сын автора "Властелина колец" Кристофер Толкин

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сын автора бестселлера "Властелин колец" Джона Толкина Кристофер умер на 96-м году жизни, сообщает российский телевизионный Пятый канал. Кристофер - третий наследник писателя, он редактировал большинство его книг, в том числе те произведения, которые были изданы после его смерти. Как уточняет издание Mirror, в их числе — "Сильмариллион" и "История Средиземья".

Он также создал карты для "Властелина колец".

Кристофер Толкин не воспринимал экранизацию работ отца — кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит".

Последние годы жизни он провел во Франции.-0-