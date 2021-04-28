Умер участник первого полета на Луну Майкл Коллинз

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавт Майкл Коллинз, участвовавший в первой лунной экспедиции корабля "Аполлон-11" в 1969 году, умер в возрасте 90 лет от рака, сообщает ТАСС.

"Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком, - отмечается в заявлении его семьи в Twitter. - Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи".

Спускаемый аппарат корабля "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Третий член экипажа, Майкл Коллинз, находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.-0-