Умер украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый танцор и хореограф народный артист Украины Григорий Чапкис скончался на 92-м году жизни, сообщает РБК-Украина.

Смерть артиста наступила 13 июня. О кончине Григория Чапкиса сообщил его сын на своей странице в Instagram.

По сведениям УНН, последний год был сложным для Григория Чапкиса. В конце декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонним воспалением легких. В начале января 2021 года его выписали, но через некоторое время Григория Чапкиса снова госпитализировали, поскольку врачи признали его состояние опасным. Недавно Григорий Чапкис снова попал в больницу. У него были проблемы со спиной и ногами, артист сильно похудел. Официальная причина смерти пока не уточняется.

Как сообщает газета "Известия" Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе, в 1945 году поступил в железнодорожное училище и в ансамбль песни и пляски общества "Трудовые резервы". В 2010 году Григорию Чапкису было присвоено звание народного артиста Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Григория Чапкиса. "Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца. Неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью", - написал Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.-0-