Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущий розыгрышей "Русского лото" Михаил Борисов, госпитализированный со съемочной площадки 19 сентября, умер в больнице. Такая информация размещена на сайте Театрального института имени Бориса Щукина.

"Вчера нас постигла тяжелая утрата - ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный, Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне", - говорится в сообщении.

Михаил Борисов работал в театре, кино, на телевидении. В институте заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. "Без него трудно представить себе Щукинскую школу. Он был щукинцем. Он был вахтанговцем. Михаил Борисов был настоящим артистом и ушел как артист - прямо со съемочной площадки", - добавили в институте.-0-