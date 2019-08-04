Умер Вилли Токарев

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался популярный исполнитель, человек мира Вилли Токарев. Музыканту было 84 года, сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на семью артиста.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в Краснодарском крае. Его кажущееся иностранное имя, на самом деле советское - образованное от аббревиатуры "Владимир Ильич Ленин". В 1974 году исполнитель эмигрировал в США. Прежде чем стать кумиром русскоязычной американской эстрады, он был разнорабочим, почтальоном и таксистом. С 2000-х годов жил преимущественно в России, где выступал с концертами и пропагандировал наследие звезд мировой эстрады и великих биг-бендов "легкой музыки" на радио.

Артист исполнял песни разных жанров, в том числе бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты и др. Среди наиболее известных "Небоскребы", "Журавли", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "А жизнь всегда прекрасна".-0-