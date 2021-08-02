Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский актер Анатолий Рудаков, известный зрителям по роли инспектора Трейси в сериале "Шерлок Холмс", ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщает газета "Известия".
О смерти актера сообщила 1 августа бывшая сотрудница кинокомпании "Ленфильм" Ирина Тарасова. По ее словам, причиной кончины заслуженного артиста РФ стали последствия COVID-19.
Анатолий Рудаков снялся более чем в сотне картин, среди которых "Сержант милиции", "Труффальдино из Бергамо", "Ярославна, королева Франции", "Трое в лодке, не считая собаки", "Агент национальной безопасности" и др.-0-