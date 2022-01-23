Умер заслуженный артист России Расми Джабраилов

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Расми Джабраилов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу театра в Facebook.

"Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов" - говорится в сообщении.

Расми Джабраилов работал в Театре на Таганке с 1964 года. С 1993 года стал артистом "Содружества актеров Таганки". В 2002-м перешел в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского. В 2019 году Расми Джабраилов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.-0-