Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко

19 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Актер Московского драматического театра "Сфера", заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей РФ.

"В театре "Сфера" случилось горе. Не стало вашего коллеги, замечательного талантливого артиста, заслуженного артиста РФ Василия Витальевича Стоноженко, - цитируют председателя СТД Александра Калягина на сайте. - Здесь, на этой сцене, он сыграл свои самые известные в театральной среде роли в спектаклях по известным литературным произведениям. И каждая из ролей вызывала неподдельный зрительский интерес и навсегда сохранилась в истории театра".

Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. Окончил Театральное училище имени М.С.Щепкина, работал в Молодежном театре под руководством В.Спесивцева и Театре комедии. В театре "Сфера" исполнял роли в спектаклях "Маленький принц", "Королевство - на стол!", "Свободная пара", "Вестсайдская история", "Лолита", "Человек из СССР", "Ученик Лицея", "Вишневый сад" и других. Артист работал также в кино и на телевидении. На его счету роли в лентах "Кафе "Клубничка", "Воровка", "Сыщики-2", "Обреченная стать звездой", "Хозяйка моей судьбы", "Золотая клетка", "Анна-детективъ".-0-