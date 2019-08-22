Умер заслуженный артист России Виктор Власов

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Виктор Власов умер 22 августа на 66-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год. Прощание с артистом пройдет 24 августа: в 11:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Господня, в 12:00 - гражданская панихида в Театре Маяковского, в 14:00 - кремация на Хованском кладбище.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИС в 1974 году, поступил в Театр им. Вл. Маяковского, где был задействован в постановках "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других. Актер снимался и в кино - в телепроектах "Жизнь Клима Самгина", "Следствие ведут знатоки", "Исаев", "Черемушки" и других.-0-