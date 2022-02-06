Умер заслуженный артист России Владимир Дерябкин

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливый клоун, дрессировщик, основатель Медвежьего театра миниатюр и частного Музея граммофонов Владимир Дерябкин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артиста Елену Романову.

Владимир Дерябкин родился в 1949 году в Ростовской области. В 16 лет переехал в Ленинград, где начал работать в Цирке на Фонтанке конюхом. Параллельно начал посещать школу народного цирка. Потом стал выступать в цирке в качестве клоуна. Работал в цирке вплоть до 1998 года. Созданный им Музей граммофонов и фонографов стал не только единственным в России, но и одним из самых крупных в мире.-0-