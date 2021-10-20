Умер заслуженный артист Виктор Евграфов - главный Мориарти советского кино

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался заслуженный артист России Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса. Ему было 73 года, сообщает телекомпания "Самара-ГИС".

Виктор Иванович Евграфов родился в Куйбышеве 10 сентября 1948 года. В детстве мечтал стать военным и окончил сержантскую школу. В возрасте 24 лет решил попробовать себя в профессии актера. Поступил в ГИТИС на курс Владимира Алексеевича Андреева. После окончания курса в 1976 году начал сниматься в кино, играть в театре (Ленинградский ТЮЗ). Параллельно прошел обучение в конноспортивной школе.

Фильмография Виктора Евграфова насчитывает около трех десятков кинокартин. Миллионы зрителей не только в нашей стране, но и по всему миру помнят его благодаря работе в телевизионном фильме "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона". Здесь Виктор Иванович сыграл главного противника легендарного британского сыщика - профессора Мориарти.

В 2007 году в Новой Зеландии вышла серия монет с героями советских фильмов о Шерлоке Холмсе, на которых изображен в том числе и Виктор Евграфов в образе профессора Мориарти.

Виктор Евграфов также снялся в 32 лентах в качестве каскадера.

Последние годы жизни Виктор Иванович провел в Самарской области. Активно занимался преподавательской деятельностью. Являлся мастером студии исторического трюка "Коловрат" города Тольятти. Там подготовил 15 каскадеров, провел эстрадно-трюковую программу "Каскад" и множество показательных выступлений в Самарской области и за ее пределами. Продолжал сниматься в кино.-0-