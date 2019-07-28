Умер журналист Владимир Кара-Мурза-старший

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза-старший ушел из жизни 28 июля. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший в своем Twitter.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - говорится в сообщении.

Владимир Кара-Мурза-старший - российский журналист, историк и телеведущий. Родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. Работал на телеканалах НТВ, ТВ-6, ТВС, RTVi. Лауреат премии Союза журналистов России "Золотое перо России".-0-