Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаток "Что? Где? Когда?", журналист Михаил Смирнов умер 10 сентября в возрасте 64 лет. Об этом говорится на странице телеигры в Instagram, сообщает ТАСС.

"Не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 год, был капитаном одной из самых ярких команд", - говорится в сообщении.

Смирнов провел 18 игр, в большинстве из них были одержаны победы. "В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью", - отмечено в сообщении.

Михаил Смирнов родился 1 марта 1956 года в Электростали. Окончил факультет журналистики МГУ. Впервые появился в клубе во время Международных игр в Москве 6 мая 1988 года в качестве капитана одной из команд на отборочных играх международного клуба "Что? Где? Когда?". Был капитаном международной сборной клуба на игре 29 декабря 1988 года. Обладал титулом "Бессмертных".-0-