Умер звезда сериала "Санта-Барбара"

22 апреля, Минск /Корр БЕЛТА/. Американский актер Том Лестер умер в Теннесси. Причиной смерти названы осложнения, вызванные болезнью Паркинсона. Ему был 81 год, пишет Variety.

Артист умер 20 апреля, его похоронят 24 апреля.

Лестер родился 23 сентября 1938 года. Он получил ученую степень по химии в университете Миссисипи и преподавал в Оклахоме, затем переехал в Голливуд и стал актером.

Он стал известен по фильмам "Зеленые просторы", "Незваный гость", "Горди", "Бенджи", "Любовь по-американски", "Маленький домик в прериях", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", "Доктор Маркус Уэлби", "Рождественский ребенок", "Рыцарь дорог", "Санта-Барбара".-0-