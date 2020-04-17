Умерла актриса Евгения Уралова

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка РФ Евгения Уралова умерла в возрасте 79 лет, сообщается на официальном сайте театра Ермоловой.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.

Дополнительной информации о времени и месте похорон не приводится.

Евгения Уралова родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). С 1965 года была актрисой Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, сыграла роли в спектаклях "Дикари" по пьесе Сергея Михалкова, "Бег" по пьесе Михаила Булгакова, "Вся королевская рать" по роману Роберта Пенна Уоррена и др. Снялась в более чем 40 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей). Известность в кино ей принесла роль Лены в мелодраме "Июльский дождь" (1966, Марлен Хуциев). Также играла в фильмах "Моя улица", "Аты-баты, шли солдаты...", "Случай в квадрате "36-80" (1982, Михаил Туманишвили) и др.-0-