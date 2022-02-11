Умерла актриса фильма "Стиляги" Евгения Брик

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. Об этом сообщила журналист Катерина Гордеева на своей странице в Facebook, информирует газета "Известия".

"Умерла Евгения Брик. Женя. Одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь. Женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала она в Facebook.

Евгения Брик - известная российская актриса, супруга режиссера Валерия Тодоровского. Артистка родилась в Москве в 1981 году. Еще в юном возрасте Брик начала сниматься в массовке фильмов, а затем поступила в ГИТИС. Будучи студенткой, она уже снималась в фильмах и сериалах. Также она работала на радио "Маяк" в качестве ведущей.

В числе наиболее известных работ артистки сериалы "Каменская", "Марш Турецкого", "Оттепель", "Садовое кольцо", фильмы "Ёлки 1914", "Стиляги", "Тиски", "Географ глобус пропил" и другие.-0-