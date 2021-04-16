Умерла актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Анну Каренину

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в фильмах про Гарри Поттера и главную роль в телесериале "Анна Каренина", ушла из жизни в возрасте 52 лет. Об этом рассказал ее супруг актер и продюсер Дэмиэн Льюис, сообщает ТАСС.

"С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла так же, как и жила - бесстрашно", - заявил Дэмиэн Льюис.

Уроженка Лондона Хелен Маккрори также известна по фильму "007: Координаты "Скайфолл" из серии картин про спецагента Джеймса Бонда, сериалу "Острые козырьки" и картине "Хранитель времени". Кроме того, актриса сыграла супругу бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в байопике "Королева".

Маккрори была популярна в Великобритании и в качестве театральной актрисы. В частности, она играла в шекспировских пьесах, а также в постановках по произведениям Антона Чехова "Дядя Ваня" и "Чайка".-0-