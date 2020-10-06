Умерла актриса и режиссер Майя Маркова

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская актриса и режиссер Майя Маркова умерла на 95 году жизни, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Майя Маркова родилась 22 марта 1926 года в Москве. Окончила ВГИК, работала режиссером на Центральном телевидении. В 1963-м сняла фильм-спектакль "Сказка", в 64-м стала сорежиссером "Голубой чашки" по произведению Аркадия Гайдара.

Маркова является режиссером телефильмов и спектаклей "Божественная комедия", "Дикая собака Динго", "Таланты и поклонники".-0-