Умерла актриса Ирина Скобцева

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании-производителя кинофильмов Art Pictures, основанной сыном актрисы Федором Бондарчуком.

"Факт смерти мы подтверждаем, подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. После окончания школы поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им.Ломоносова. Будучи студенткой, Ирина Скобцева открыла для себя мир театра, она играла во всех студенческих спектаклях, участвовала в конкурсах самодеятельности. Этот новый мир настолько захватил девушку, что сразу после окончания МГУ она поступает в Школу-студию им.Немировича-Данченко при МХАТе.

Впервые Ирина Скобцева появилась на экране в 1955 году, она ярко сыграла Дездемону в экранизации трагедии Шекспира "Отелло". Дебют в этом фильме принес Ирине Константиновне мировую известность, поездки на кинофестивали, ряд премий, дипломов и призов. За свою насыщенную актерскую жизнь Скобцева сыграла в кино более 60 ролей - главных и эпизодических, отличающихся одна от другой и по характерам героинь, и по эпохам. Актриса более 30 лет была замужем за Сергеем Бонадрчуком. Съемки в "Отелло" положили начало не только их семейной жизни, но и целому ряду их замечательных совместных работ в кино. Это - "Война и мир", "Они сражались за Родину", "Степь", "Борис Годунов", "Бархатный сезон", "Отец Сергий", "Овод". Ирина Скобцева также сыграла в картинах Бондарчука "Ватерлоо", "Красные колокола", "Я видел рождение нового мира" и "Тихий Дон". В браке с гениальным Бондарчуком родились двое детей - дочь Алена и сын Федор, который пошел по стопам отца и стал знаменитым актером и кинорежиссером.

Зрителям запомнились многочисленные яркие работы актрисы, среди которых - светская красавица из картины "Иван Франко", француженка-миллионерша Сузи Хаггер в широкоформатном фильме Григория Рошаля "Суд сумасшедших". В картинах Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Совсем пропащий" Ирина Скобцева показала еще одну грань своего таланта, представ в качестве превосходной комедийной актрисы. Самая большая комедийная роль Скобцевой - Лидия Сергеевна в фильме Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи".-0-