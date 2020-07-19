Умерла актриса из сериалов "Убойная сила" и "Тайны следствия" Марина Макарова

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Костромского камерного драматического театра Марина Макарова, сыгравшая в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила" и многих других, умерла на 46-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Макарова долго болела. Сообщается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. На лечение была собрана большая сумма денег.

Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс Ю. В. Томошевского. Наиболее известна по ролям в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский".-0-