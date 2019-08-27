Умерла актриса Людмила Мальцева

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 70-м году жизни умерла талантливая актриса, заслуженная артистка России, педагог и культуролог Людмила Васильевна Мальцева, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Людмила Васильевна родилась в 1950 году в Кемерово, окончила театральное училище им.Щепкина (курс Михаила Царева). Продолжила образование в Сорбонне, где изучала культуру казачьей эмиграции в Париже. С 1975 по 1985 год актриса посвятила себя работе на киностудии "Центрнаучфильм".

Людмила Мальцева начала сниматься в кино в 1978 году. Всего создала около 40 образов в картинах разных жанров: комедиях, мелодрамах, документальных фильмах, боевиках, драмах, детективах. Людмила Васильевна известна по ролям в сериалах ("Бывших не бывает", "Мой любимый папа") и фильмах ("Мы с дедушкой", "Пасечник", "Затеси"), в том числе и документальных ("По указке петь не буду сроду", "Посулила мне жизнь дороги ледяные").

Несколько лет назад образовался творческий дуэт Людмилы Мальцевой и народного артиста России Юрия Назарова. Они вместе играли в фильмах, много выступали с концертами на российских кинофестивалях, правительственных и военно-шефских концертах, создали несколько музыкально-драматических программ.-0-