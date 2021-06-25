Умерла актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России, одна из ведущих актрис МХТ им. Чехова Ольга Барнет умерла на 70-м году жизни. Об этом cообщает ТАСС.

Барнет ушла из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Согласно ее желанию публичного прощания не будет.

Барнет родилась в 1951 году в семье актрисы Аллы Казанской и кинорежиссера Бориса Барнета. В 1972 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина, после поступила в труппу МХАТа. На протяжении полувека была одной из ведущих актрис, сыграла десятки ролей. Исполняла роли в спектаклях "Три сестры" Олега Ефремова, "Господа Головлевы" Льва Додина, "Тамада" Камы Гинкаса,"Копенгаген" Миндаугаса Карбаускиса. Последними ее работами стали Арина Пантелеймоновна в "Женитьбе" Игоря Золотовицкого и бабушка Игоря в "Доме" Сергея Пускепалиса.

Помимо этого играла в Театре Олега Табакова - в спектаклях Карбаускиса "Дядя Ваня" и "Похождение…", в постановках Константина Богомолова "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Год, когда я не родился". Актриса также сыграла роль матери главного героя в "Солярисе" Андрея Тарковского.