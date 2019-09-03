Умерла актриса Зинаида Славина

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла на 80-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя театра "Содружество актеров Таганки".

Обстоятельства смерти пока не сообщаются. Прощание с актрисой пройдет в театре, дата пока неизвестна.

Зинаида Славина родилась в 1940 году в Петергофе. В 1964 году окончила театральное училище им. Щукина. С этого же года являлась актрисой в Московском театре драмы и комедии на Таганке. С 1993 года служила в "Содружестве актеров Таганки". За годы работы в театре ею было сыграно более 1,6 тыс. спектаклей.

Артистка снималась в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Салют, Мария!", "Товарищ генерал", "О друзьях-товарищах", "Софья Петровская", "Мартин Иден".-0-