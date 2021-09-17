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17 сентября 2021, 08:31

Умерла американская актриса Джейн Пауэлл

Фото Myseldon.com
Фото Myseldon.com

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса, певица и танцовщица Джейн Пауэлл, наиболее известная по главной роли в мюзикле "Семь невест для семи братьев", умерла на 93-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

По данным издания, Джейн Пауэлл умерла 16 сентября в своем доме в городе Уилтон (штат Коннектикут). Причина смерти не уточняется.

Творческая карьера голливудской звезды началась еще в детстве, пишет газета. В возрасте 14 лет она исполнила партию в опере по мотивам классической драмы Жоржа Бизе "Кармен", что позволило ей выиграть шоу талантов в Голливуде и подписать контракт с кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer. Пик популярности актрисы пришелся на 1940-1950 годы.

Джейн Пауэлл также снялась в мюзикле "Королевская свадьба" с Фредом Астером в главной роли. Среди других работ актрисы - "Праздник в Мексике", "Три дорогие дочки" и другие. Ее талант не ограничивался появлением на экране, Джейн Пауэлл также принимала участие и во множестве театральных постановок. Так, в 1974 году она заменила Дебби Рейнольдс в бродвейском мюзикле "Ирен" по пьесе Джеймса Монтгомери.

В 1960 году на голливудской Аллее славы была открыта именная звезда Джейн Пауэлл.-0-

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