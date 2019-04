Умерла американская актриса Джорджия Энджел

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Джорджия Энджел ушла из жизни в США в возрасте 70 лет. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, актриса скончалась в Принстоне в штате Нью-Джерси еще 12 апреля, однако об этом стало известно только сейчас. Причина ее смерти не известна.

Джорджия Энджел родилась в Вашингтоне в 1948 году. Она широко известна в США по исполнению ролей второго плана в комедийных сериалах "Шоу Мэри Тайлер Мур" (The Mary Tyler Moore Show, 1970-1977) и "Все любят Рэймонда" (Everybody Loves Raymond, 1996-2005). Актриса также снялась в популярном сериале "Два с половиной человека" (Two and a Half Men, 2003-2015) с Чарли Шином в главной роли и участвовала в ряде бродвейских театральных постановок. -0-