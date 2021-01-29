Умерла американская актриса Сисели Тайсон

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Сисели Тайсон умерла на 97-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

"С тяжелым сердцем семья мисс Сисели Тайсон объявила о ее уходе сегодня днем", - приводит агентство слова менеджера актрисы. Причина ее смерти не уточняется.

Сисели Тайсон родилась в США в 1924 году. Снималась в фильмах и сериалах, в том числе в советско-американской музыкальной киноленте "Синяя птица" (1976), фильме "Прислуга" ("The Help", 2011), сериале "Как избежать наказания за убийство" ("How to Get Away with Murder", 2014-2020). Была неоднократно номинирована на премию "Оскар", получила две премии Emmy.-0-