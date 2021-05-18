Умерла автор детективных романов Екатерина Вильмонт

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская писательница и переводчица, автор детективных романов Екатерина Вильмонт скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте издательства АСТ, с которым сотрудничала писательница.

"Издательство АСТ с прискорбием сообщает, что 16 мая ушла из жизни писательница Екатерина Вильмонт, любимая миллионами россиян. Более двадцати лет сотрудничества с Екатериной Николаевной стали для нашего издательства очень счастливым и ярким временем", - говорится в сообщении.

Причины смерти писательницы пока не уточняются.

Екатерина Вильмонт выросла в семье переводчиков Николая Вильмонта и Наталии Ман. Долгое время успешно занималась переводами, а затем посвятила себя литературе. Вильмонт - автор более 40 романов, в том числе детских детективов, которые издавались огромными тиражами.-0-