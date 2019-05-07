Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писательница, сценарист, автор книги "Трое из навигацкой школы" о гардемаринах Нина Соротокина умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск в Свердловской области. Она - автор серии книг о гардемаринах, в том числе - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Именно по книге Соротокиной "Трое из навигацкой школы" был написан сценарий к циклу фильмов "Гардемарины, вперед!".-0-