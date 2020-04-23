Умерла автор песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автор стихов песен группы "Ласковый май", поэтесса Алла Гольцева умерла 22 апреля в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС.

"Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков. Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50", - сообщил на своей странице в Instagram продюсер группы Андрей Разин.

Продюсер рассказал, что Гольцева также помогала участникам группы в создании их песен. "Группа "Ласковый май", а также все артисты "Дискотеки "Союз" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы", - написал Разин.

Алла Гольцева родилась 29 марта 1946 года в Москве. Окончила Московский геологоразведочный институт им.Серго Орджоникидзе по специальности "горный инженер-гидрогеолог", но связала свою жизнь с музыкой и литературой. На ее счету около полутора сотен песен, сказки для детей.-0-