Умерла автор рецепта легендарных конфет "Птичье молоко"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создательница конфет "Птичье молоко" Герой Социалистического Труда Анна Чулкова умерла в возрасте 86 лет во Владивостоке. Об этом сообщает РБК.

"Администрация города Владивостока и совет почетных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Федоровны Чулковой", - говорится в сообщении администрации Владивостока.

Анна Чулкова родилась в 1934 году в Рязанской области, а спустя шесть лет ее семья переехала на Дальний Восток. В 16 лет Анна Чулкова начала работать на Владивостокской кондитерской фабрике. Она является автором рецепта конфет "Птичье молоко", которые появились в 1967 году, а также конфет "Комета", "Метеорит", "Золотой Рог" и шоколадно-вафельного торта "Мечта". Она получила такие награды, как два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, была лауреатом Государственной премии, а в 1986 году ей присвоили звание Героя Социалистического Труда. 28 июня 2000 года Анна Чулкова стала почетным гражданином Владивостока.-0-